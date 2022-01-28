Лавров пригласил Зеленского в Москву для важного разговора

Лавров не хочет обсуждать ситуацию на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская сторона готова к нормализации отношений, но ситуация на Донбассе обсуждаться не будет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двухсторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима. Мы готовы. Пусть приезжает в Москву, Сочи, Санкт-Петербург. Куда они договорятся. Но если они хотят обсуждать Донбасс – идите пожалуйста в контактную группу", – сказал он.

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