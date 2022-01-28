Лавров запросив Зеленського до Москви для важливої розмови

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Російська сторона готова до нормалізації відносин, але ситуація на Донбасі не обговорюватиметься. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у інтерв'ю російським ЗМІ.

"Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію двосторонніх відносин, які страждають від збитків, завданих односторонніми діями його режиму... Ми готові. Нехай приїжджає до Москви, Сочі, Санкт-Петербурга. Куди вони домовляться. Але якщо вони хочуть обговорювати Донбас – йдіть, будь ласка, до контактної групи", – сказав він.

За словами Лаврова, вирішення ситуації з Донбасом мають розглядати всі сторони конфлікту, зокрема й влада Києва, Донецька, Луганська.

"Коли він (Зеленський – ред.) заявляє, що не буде з ними розмовляти, це погано. Але це погано для внутрішньоукраїнської кризи. А для наших відносин – якщо має що сказати і як виправляти ті кроки щодо їх руйнування, які ініціював Київ, Зеленський та його попередник, ми готові це розглянути", – додав Лавров.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

14 січня Зеленський запропонував американському лідеру провести тристоронню зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.

У ході щорічного послання до Верховної Ради 1 грудня 2021 року Зеленський заявив, що не боїться прямих переговорів із російським лідером Володимиром Путіним і готовий обговорювати з ним закінчення війни.

Доволі швидко у Москві відповіли на заяву президента Володимира Зеленського про прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним щодо врегулювання війни на Донбасі. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не вважає, що про це треба говорити з його шефом.

На пресконференції за підсумками зустрічі у Брюсселі з канцлером Німеччини Володимир Зеленський заявив, що хотів би використати ситуацію навколо "Північного потоку – 2", щоб зустрітися з Володимиром Путіним

Також Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним і відповів на запитання, що прямо зараз думає про господаря Кремля.