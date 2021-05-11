Летом во мне начал пробуждаться монстр: видео допроса напавшего на школу в РФ

На допросе Ильназ Галявиев говорил на повышенных тонах, заявлял, что он бог и всех ненавидит

Задержанный нападавший на школу в Казани Ильназ Галявиев во время допроса рассказал, что пару месяцев назад осознал, что он бог, и начал всех ненавидеть.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Еду в Татарстан".

"Я родился богом, осознал это 2 месяца назад, а летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть", – сказал он провоохранителю.

Видео: "Еду в Татарстан"

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Во время общения с полицейским Галявиев не мог спокойно лежать, был агрессивен и постоянно использовал нецензурные слова. Также он требовал, чтобы на него не давили психологически.

По словам парня, впервые о том, что он бог, он сказал своей матери. Однако после этого заявил, что родителей у него нет, он отказался от них и сейчас хочет убить мать.

Напомним, в результате нападения на школу в РФ погибли 10 человек.

Сегодня утром парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.