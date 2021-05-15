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Ликвидация боевиков и уничтожение штаба ХАМАС – Израиль наносит удар по Газе (видео)

15 мая, 23:48

Виталий Семченко

К вечеру субботы военные сообщили о проведении трех операций против ХАМАС

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Армия Израиля продолжает масштабную военную операцию против боевиков палестинского движения ХАМАС.

Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

К вечеру субботы израильские военные сообщили о проведении следующих операций:

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"В настоящий момент Армия обороны Израиля продолжает атаковать объекты террористов в секторе Газа", – сказано в сообщении.

Видео: Twitter
Видео: Twitter

Напомним, сегодня Израиль нанес четыре ракетных удара по 11-этажному зданию в секторе Газа, в котором располагались представительства телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и других медиа.

Подробнее о ситуации в секторе Газа – читайте в материале "Сегодня".

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