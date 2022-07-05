Литва получила мощное оружие для Украины

6 июля "Байрактар" презентуют на авиабазе Шяуляй. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Литву прибыл "Байрактар" "Ванагас" со всеми купленными боеприпасами. Вскоре он отправится в Украину.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Реклама

"Байрактар" для Украины

"Байрактар "Ванагас" со всеми купленными боеприпасами уже в Литве! 6 июля у нас будет его краткая презентация на авиабазе Шяуляй, после чего его дальнейший путь – в Украину!" – написал он.

Напомним, страна собрала €5 млн на дрон для Украины. Впоследствии Турция сообщила, что передаст "Байрактар" бесплатно.

Ранее мы писали, что в Каменском (бывший Днепродзержинск Днепропетровской области) местные жители проголосовали за переименование улицы Байкальской в Байрактарскую. Также 28 июня в Польше открыли сбор денег на турецкий ударный беспилотник "Байрактар" для Украины.