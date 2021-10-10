Ливан погрузился во мрак – целая страна осталась без света

Ливан несколько дней будет без света. Коллаж "Сегодня"

Ливан, который находится на Ближнем Востоке, полностью остался без света из-за остановки двух крупнейших электростанций страны Аль-Захрани и Дейр-Аммар из-за нехватки топлива для их работы. Об этом сообщает Reuters.

"Ливанская электросеть полностью перестала работать, и маловероятно, что она будет работать до понедельника или в течение нескольких дней", – сказал правительственный чиновник.

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Государственная электроэнергетическая компания в своем заявлении подтвердила, что электростанция в Захрани остановлена, а в Дейр-Аммар остановилась еще в пятницу.

"Остановка двух электростанций напрямую повлияла на стабильность электросети и привела к ее полному отключению без возможности возобновления работы", – говорится в заявлении компании и добавлено, что ливанская армия согласилась предоставить какое-то количество топлива для двух ТЭЦ.

Отмечается, что у многих ливанцев есть дизельные генераторы, но топливо для них тоже в дефиците, поскольку Ливан парализован экономическим кризисом, который усиливается сокращениями поставок топлива из-за рубежа.

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