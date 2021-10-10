Ливан погрузился во мрак – целая страна осталась без света

Ливан несколько дней будет без света. Коллаж "Сегодня"
Ливан, который находится на Ближнем Востоке, полностью остался без света из-за остановки двух крупнейших электростанций страны Аль-Захрани и Дейр-Аммар из-за нехватки топлива для их работы. Об этом сообщает Reuters.
"Ливанская электросеть полностью перестала работать, и маловероятно, что она будет работать до понедельника или в течение нескольких дней", – сказал правительственный чиновник.
Государственная электроэнергетическая компания в своем заявлении подтвердила, что электростанция в Захрани остановлена, а в Дейр-Аммар остановилась еще в пятницу.
"Остановка двух электростанций напрямую повлияла на стабильность электросети и привела к ее полному отключению без возможности возобновления работы", – говорится в заявлении компании и добавлено, что ливанская армия согласилась предоставить какое-то количество топлива для двух ТЭЦ.
Отмечается, что у многих ливанцев есть дизельные генераторы, но топливо для них тоже в дефиците, поскольку Ливан парализован экономическим кризисом, который усиливается сокращениями поставок топлива из-за рубежа.
Чем Ливан особенно отличился и о нем заговорил весь мир
- 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремел оглушительный взрыв в порту города. Причиной взрыва стала изъятая с судна Rhosus селитра, которая хранилась на складе в порту шесть лет. Взрыв был такой силы, что аж образовался "гриб", похожий на гриб от ядерных взрывов. Также этот взрыв признали самым мощным неядерным в истории человечества.
- В результате взрыва погибли 220 человек, более 6,5 тысячи были ранены, более 300 тысяч человек остались без жилья, город подвергся катастрофическим разрушениям. Общий ущерб от произошедшего власти Ливана оценили в 3-5 миллиардов долларов.
- После катастрофического взрыва в Бейруте вспыхнули мощные протесты. Демонстрации переросли в массовые беспорядки. В связи с этим правительство страны решило сложить свои полномочия.