Ліван занурився в морок – ціла країна залишилася без світла

Ліван кілька днів буде без світла. Колаж "Сьогодні"

Ліван, який знаходиться на Близькому Сході, повністю залишився без світла через зупинку двох найбільших електростанцій країни Аль-Захрані і Дейр-Аммар через брак палива для їх роботи. Про це повідомляє Reuters.

"Ліванська електромережа повністю перестала працювати, і малоймовірно, що вона працюватиме до понеділка або протягом декількох днів", – сказав урядовець.

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Державна електроенергетична компанія в своїй заяві підтвердила, що електростанція в Захрані зупинена, а в Дейр-Аммар зупинилася ще в п'ятницю.

"Зупинка двох електростанцій безпосередньо вплинула на стабільність електромережі і привела до її повного відключення без можливості відновлення роботи", – йдеться у заяві компанії і додано, що ліванська армія погодилася надати якусь кількість палива для двох ТЕЦ.

Зазначається, що у багатьох ліванців є дизельні генератори, але паливо для них теж в дефіциті, оскільки Ліван паралізований економічною кризою, яка посилюється скороченнями поставок палива з-за кордону.

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