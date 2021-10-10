Ліван занурився в морок – ціла країна залишилася без світла

Ліван кілька днів буде без світла. Колаж "Сьогодні"
Ліван, який знаходиться на Близькому Сході, повністю залишився без світла через зупинку двох найбільших електростанцій країни Аль-Захрані і Дейр-Аммар через брак палива для їх роботи. Про це повідомляє Reuters.
"Ліванська електромережа повністю перестала працювати, і малоймовірно, що вона працюватиме до понеділка або протягом декількох днів", – сказав урядовець.
Державна електроенергетична компанія в своїй заяві підтвердила, що електростанція в Захрані зупинена, а в Дейр-Аммар зупинилася ще в п'ятницю.
"Зупинка двох електростанцій безпосередньо вплинула на стабільність електромережі і привела до її повного відключення без можливості відновлення роботи", – йдеться у заяві компанії і додано, що ліванська армія погодилася надати якусь кількість палива для двох ТЕЦ.
Зазначається, що у багатьох ліванців є дизельні генератори, але паливо для них теж в дефіциті, оскільки Ліван паралізований економічною кризою, яка посилюється скороченнями поставок палива з-за кордону.
Чим Ліван особливо відзначився і про нього заговорив увесь світ
- 4 серпня 2020 року в столиці Лівану Бейруті прогримів сильний вибух в порту міста. Причиною вибуху стала вилучена з судна Rhosus селітра, яка зберігалася на складі в порту шість років. Вибух був такої сили, що аж утворився "гриб", схожий на гриб від ядерних вибухів. Також цей вибух визнали найпотужнішим неядерним в історії людства.
- В результаті вибуху загинули 220 людей, понад 6,5 тисячі були поранені, більше 300 тисяч осіб залишилися без житла, місто зазнало катастрофічних руйнувань. Загальний збиток від події влада Лівану оцінила в 3-5 мільярдів доларів.
- Після катастрофічного вибуху в Бейруті спалахнули потужні протести. Демонстрації переросли в масові заворушення. У зв'язку з цим уряд країни вирішив скласти свої повноваження.