Локдаун в Турции: что ждет украинских туристов, которые уже забронировали поездки (видео)

Границы Турция не закрывает, по предварительным данным – гостиницы будут принимать туристов без дополнительных ограничений

До 17 мая в Турции будет действовать локдаун. Не будут работать предприятия, а рестораны и кафе – только на вынос, также закрываются и торговые центры. На поездки по стране понадобится специальное разрешение.

Что ждет украинских туристов, которые уже забронировали поездки, узнали "Сегодня".

Границы Турция не закрывает, по предварительным данным – гостиницы будут принимать туристов без дополнительных ограничений. А вот как будут работать памятники и какие экскурсии будут доступны – стоит уточнить перед поездкой.

Те, кто успел отдохнуть в Турции к ограничениям – говорят, для отдыхающих ограничения мягче – к примеру, на них не распространяется комендантский час.

В украинской Ассоциации туристических агентств говорят, что Турция сделает все, чтобы туристы хорошо отдохнули.

"Самолеты будут летать, а отели будут работать точно так же, как и работали, возможно будут ограничения на шопинг вне отеля и возможно будут какие-то ограничения по экскурсиям. Пока эти два момента не до конца понятны. Я бы не рекомендовал туристам грубо говоря дергаться, – в любом случае, зная Турцию – я уверен, она сделает все возможное, чтобы туристы хорошо отдохнули ", – говорит председатель Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

В то же время украинцы, которые сейчас на отдыхе говорят, что туристы обязаны постоянно носить маску, также и на улице, не говоря уже о музеях, поскольку пребывание без маски грозит штрафом.

Видео: Сегодня

Как мы писали, локдаун, который введут на днях в Турции, коснется не всех. Часть туристов, которые хотят отдохнуть в этой стране, смогут это сделать.

О том, какой карантин ждет украинцев, читайте в материале: Как праздновать Пасху – введут ли локдаун и в каких городах усилят карантин (обновлено).