В Турции с 29 апреля объявили локдаун

Усиленный карантин вступит в силу с 19:00 29 апреля, в частности, междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению

В Турции из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти приняли решение ввести полный локдаун.

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Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает NTV.

Усиленные ограничения вступят в силу с 19:00 29 апреля и будут действовать до 05:00 утра 17 мая.

Все офисы и некоторые рабочие места будут закрыты. Кроме того, по обязательному разрешению будут осуществляться междугородные поездки, а общественный транспорт будет работать с 50% загруженностью.

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Согласно последней статистике, с начала пандемии коронавируса в Турции зафиксировали более 4,63 млн случаев заболевания. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 38 тысяч заболевших. Побороли болезнь более 4,07 млн человек.

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Тем временем турецкая компания Aksa Akrilik утверждает, что создала материал, попадая на который, 97,5% коронавируса погибают в течение 30 минут. Напомним, ранее турецкие ученые создали назальный спрей Genoxyn, уничтожающий коронавирус всего за одну минуту.

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