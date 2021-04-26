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У Туреччині з 29 квітня оголосили локдаун

26 квітня, 20:49

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Посилений карантин вступить в силу з 19:00 29 квітня, зокрема, міжміські поїздки здійснюватимуться з обов'язкового дозволу

У Туреччині через несприятливу епідеміологічну ситуацію влада ухвалила рішення ввести повний локдаун.

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Про це заявив президент Туреччини Тайіп Ердоган, передає NTV.

Посилені обмеження вступлять в силу з 19:00 29 квітня та діятимуть до 05:00 ранку 17 травня.

Всі офіси та деякі робочі місця будуть закриті. Крім того, з обов'язкового дозволу будуть здійснюватися міжміські поїздки, а громадський транспорт буде працювати з 50% завантаженістю.

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За останньою статистикою, з початку пандемії коронавірусу в Туреччині було зафіксовано понад 4,63 млн випадків захворювання. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 38 тисяч хворих. Побороли хворобу понад 4,07 млн осіб.

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Тим часом турецька компанія Aksa Akrilik стверджує, що створила матеріал, потрапляючи на який, 97,5% коронавірусу гинуть протягом 30 хвилин. Нагадаємо, раніше турецькі вчені створили назальний спрей Genoxyn, що знищує коронавірус всього за одну хвилину.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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