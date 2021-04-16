Вчені створили матеріал-вбивцю COVID-19 – знищує вірус за півгодини

"Чарівна" тканина містить цинк і володіє унікальними властивостями – її можна буде використовувати не тільки для масок

Турецька компанія Aksa Akrilik стверджує, що створила матеріал, потрапляючи на який 97,5% коронавірусу гинуть протягом 30 хвилин.

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Про це повідомляє Daily Sabah.

Цей матеріал назвали Everfresh. Він складається з волокон, що містять цинк, і має антимікробні властивості.

Його планують використовувати переважно для виробництва захисних масок для обличчя, але в перспективі цей матеріал може використовуватися в текстильному виробництві, наприклад для пошиття одягу та домашнього текстилю.

Розробники вважають, що це буде особливо корисно в приміщеннях загального користування – зокрема, в гуртожитках, готелях або релігійних об'єктах.

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У Aksa Akrilik стверджують, що Everfresh не проходить додаткової обробки, яка могла б погіршити його антивірусні властивості, тому матеріал не зношується під час використанні і може знищувати віруси протягом багатьох років.

Варто зазначити, що численні дослідження, зокрема Національного інституту охорони здоров'я США, показали, що частинки коронавірусу можуть зберігати життєздатність протягом тривалого часу на різних поверхнях. Наприклад:

в аерозолях (підвішених в повітрі частках води, що виділяються під час чхання або кашлю) – 3 години;

на міді – 4 години;

на пластиці та нержавіючій сталі – 3 дні.

Нагадаємо, раніше турецькі вчені створили назальний спрей Genoxyn, що знищує коронавірус всього за одну хвилину.

Також повідомлялося про іншу розробку турецьких вчених – нанотехнологічний тест на COVID-19, який показує результат протягом 10 секунд з точністю 99%.

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