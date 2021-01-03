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У Туреччині заявили про створення приладу, який діагностує COVID-19 за 10 секунд

3 січня, 21:07

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Учені впевнені, що їхній винахід скоро замінить ПЛР-тести

Учені дослідницького центру Бількентського університету (Туреччина) стверджують, що розробили надшвидкий і високоточний тест на коронавірус, який може скласти серйозну конкуренцію ПЛР-тесту.

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Про це повідомляє Euronews.

За словами дослідників, їхній прилад Diagnovir, розроблений на основі нанотехнологій, показує результат протягом 10 секунд з точністю 99%.

Для цього спочатку з рота пацієнта береться мазок, який потім змішується з розчином і додається в чип для виявлення патогенів.

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"Він з високою точністю визначає присутність патогенів, отримуючи флуоресцентний сигнал", – розповів один з дослідників турецького Національного центру нанотехнологій.

Він пояснив, що прилад в середньому визначає позитивний результат протягом 5-10 секунд, але якщо він негативний, то процес може зайняти до 20 секунд.

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Зараз дослідники очікують схвалення турецької влади і розраховують почати масове виробництво приладів найближчими місяцями.

Вони сподіваються, що їхній винахід зрештою замінить ПЛР-тести.

Нагадаємо, раніше вчені розвінчали міфи про новий "британський" штам коронавірусу – він не викликає серйознішого перебігу хвороби або підвищеної смертності, але заразніший, ніж відомі раніше види.

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Ми також писали, що у Всесвітній організації охорони здоров'я впевнені, що виникнення нових мутацій коронавірусу є природним процесом.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Туреччина тест тестування вчені дослідники коронавірус прилади
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