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В Турции заявили о создании прибора, диагностирующего COVID-19 за 10 секунд

3 января, 21:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ученые уверены, что их изобретение скоро заменит ПЦР-тесты

Ученые исследовательского центра Билькентского университета (Турция) утверждают, что разработали сверхбыстрый и высокоточный тест на коронавирус, который может составить серьезную конкуренцию ПЦР-тесту.

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Об этом сообщает Euronews.

По словам исследователей, их прибор Diagnovir, разработанный на основе нанотехнологий, показывает результат в течение 10 секунд с точностью 99%.

Для этого сначала изо рта пациента берется мазок, который затем смешивается с раствором и добавляется в чип для обнаружения патогенов.

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"Он с высокой точностью определяет присутствие патогенов, получая флуоресцентный сигнал", – рассказал один из исследователей турецкого Национального центра нанотехнологий.

Он объяснил, что прибор в среднем определяет положительный результат в течение 5-10 секунд, но если он отрицательный, то процесс может занять до 20 секунд.

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Сейчас исследователи ожидают одобрения турецких властей и рассчитывают начать массовое производство приборов в ближайшие месяцы.

Они надеются, что в конечном итоге их изобретение заменит ПЦР-тесты.

Напомним, ранее ученые развенчали мифы о новом "британском" штамме коронавируса – он не вызывает более серьезного течения болезни или повышенной смертности, но заразнее известных ранее разновидностей.

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Мы также писали, что во Всемирной организации здравоохранения уверены, что возникновение новых мутаций коронавируса является естественным процессом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Турция тест тестирование ученые исследователи коронавирус приборы
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