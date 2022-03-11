Лукашенко до последнего будет увиливать от ввода своих войск в Украину – нардеп раскрыл причины

Лукашенко не хочет подписываться под вот это / Коллаж "Сегодня"

В Киеве не верят в то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправит свои войска на войну в Украину, на что, скорее всего его сейчас уговаривает международный преступник Владимир Путин.

В частности, об этом рассказал народный депутат фракции "Слуга Народа" член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире телемарафона Uaразом на телеканале "Украина 24".

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Мнение

"Бесспорно, президент страны-агрессора Владимир Путин будет пытаться заставить Александра Лукашенко использовать не только его воздушное пространство и сушу для нанесения ударов по Украине, что по законам войны уже является актом агрессии против Украины, но и использовать свои военные силы. Однако, я думаю, что в республике Беларусь в то числе благодаря усилиям наших коллег, которые пытаются в медийном пространстве доносить реальное положение вещей, очень хорошо проинформирована значительная часть белорусского общества про те потери РФ, которые с точки зрения людей неприемлемы и которые скрывает российская власть", – отметил Вениславский.

Также, по его мнению, Лукашенко прекрасно понимает, что его вооруженные силы не потянут эту войну. В его резерве есть, по данным украинской разведки, 15-17 тысяч имеют какой-то уровень боеспособности.

"Они будут также перемелены украинскими вооруженными силами и пойдут тысячи трупов до Республики Беларусь. А этом для Лукашенко, я думаю, является малоприемлемым вариантом, потому что итак его статус является неопределенным на сегодняшний день с точки зрения того, что его не признают страны западного мира. Поэтому я думаю, что он будет всяческими способами стараться избежать непосредственного участия у сухопутной войне. Однако, посмотрим, потому что он по большому счету сам себя загнал в уголь своей политикой", – резюмировал Вениславский.

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