Лукашенко до останнього буде ухилятися від введення своїх військ в Україну – нардеп розкрив причини

Лукашенко не хоче підписуватись під ось це / Колаж "Сьогодні"

У Києві не вірять у те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відправить свої війська на війну в Україну, про що, швидше за все, його нині умовляє міжнародний злочинець Володимир Путін.

Зокрема, про це розповів народний депутат фракції "Слуга Народу" член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону UAРазом на телеканалі "Україна 24".

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Думка

"Безперечно, президент країни-агресора Володимир Путін намагатиметься змусити Олександра Лукашенка використати не лише його повітряний простір та сушу для завдання ударів по Україні, що за законами війни вже є актом агресії проти України, але й використовувати свої військові сили. Проте, я думаю, що в республіці Білорусь у тому числі завдяки зусиллям наших колег, які намагаються у медійному просторі доносити реальний стан речей, дуже добре поінформовано значну частину білоруського суспільства про ті втрати РФ, які з точки зору людей неприйнятні та які приховує російська влада", – зазначив Веніславський.

Також, на його думку, Лукашенко чудово розуміє, що його збройні сили не потягнуть цю війну. У його резерві є, за даними української розвідки, 15-17 тисяч, які мають якийсь рівень боєздатності.

"Вони будуть також перемелені українськими збройними силами і підуть тисячі трупів до Республіки Білорусь. А це для Лукашенка, я думаю, є малоприйнятним варіантом, тому що його статус є невизначеним на сьогодні з точки зору того, що його не визнають країни західного світу. Тому я думаю, що він усілякими способами намагатиметься уникнути безпосередньої участі в сухопутній війні. Проте подивимося, тому що він за великим рахунком сам себе загнав у кут своєю політикою", – резюмував Веніславський.

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Білоруський фронт