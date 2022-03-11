Лукашенко до останнього буде ухилятися від введення своїх військ в Україну – нардеп розкрив причини

Лукашенко не хоче підписуватись під ось це / Колаж "Сьогодні"
У Києві не вірять у те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відправить свої війська на війну в Україну, про що, швидше за все, його нині умовляє міжнародний злочинець Володимир Путін.
Зокрема, про це розповів народний депутат фракції "Слуга Народу" член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону UAРазом на телеканалі "Україна 24".
Думка
"Безперечно, президент країни-агресора Володимир Путін намагатиметься змусити Олександра Лукашенка використати не лише його повітряний простір та сушу для завдання ударів по Україні, що за законами війни вже є актом агресії проти України, але й використовувати свої військові сили. Проте, я думаю, що в республіці Білорусь у тому числі завдяки зусиллям наших колег, які намагаються у медійному просторі доносити реальний стан речей, дуже добре поінформовано значну частину білоруського суспільства про ті втрати РФ, які з точки зору людей неприйнятні та які приховує російська влада", – зазначив Веніславський.
Також, на його думку, Лукашенко чудово розуміє, що його збройні сили не потягнуть цю війну. У його резерві є, за даними української розвідки, 15-17 тисяч, які мають якийсь рівень боєздатності.
"Вони будуть також перемелені українськими збройними силами і підуть тисячі трупів до Республіки Білорусь. А це для Лукашенка, я думаю, є малоприйнятним варіантом, тому що його статус є невизначеним на сьогодні з точки зору того, що його не визнають країни західного світу. Тому я думаю, що він усілякими способами намагатиметься уникнути безпосередньої участі в сухопутній війні. Проте подивимося, тому що він за великим рахунком сам себе загнав у кут своєю політикою", – резюмував Веніславський.
Білоруський фронт
- Військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що Лукашенко набагато досвідченіший як політик, ніж Путін. Він 30 років петляє із Союзною державою і тут він петлятиме до останнього, щоб не влізти у цю війну.
- За даними Міністерства оборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення власних підрозділів. Але українські герої їм постійно у цьому заважають.
- Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 18.00 11 березня, противник продовжує ведення наступальної операції проти України та готується продовжувати наступ.
- Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує Одесу до можливого негативного сценарію.