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Лукашенко: "Любая попытка силой вернуть Донбасс закончится трагедией для Украины"

9 августа, 15:24

Ирина Ковальчук

Белорусский диктатор считает, что для переговоров с РФ о Донбассе нужно сначала отказаться от вопроса по Крыму

Лукашенко дал пресс-конференцию в лучших традициях президента РФ Владимира Путина / Коллаж "Сегодня"

Минск пригрозил трагедией для Украины в случае, если Киев решит силой освобождать Донбасс. Об этом заявил на пресс-конференции самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко.

"Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, понятно (силой вернуть Донбасс – Авт.), я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант не реален. Любая ваша попытка силой решить вопрос, закончится трагедией для Украины. Ни в коем случае не намечайте решать этот вопрос силовым образом", – заявил Лукашенко.

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Белорусский диктатор считает, что вопрос нужно решать за столом переговоров. Однако перед этим не стоит принимать законопроекты, которые бы разгневали Москву. Перед этим стоит провести подготовительную работу, а также разделить вопросы Донбасса и Крыма.

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"Нужен период подготовки этих переговоров. Это не надо ждать, как приема в Белом доме по полгода пока примут там в конце августа. Но не надо делать шаги, которые тебя уводят от этих переговоров... Ну, давайте разделим вопрос Донбасса и Крыма. Это две разных истории", – заявил Лукашенко.

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Участие Беларуси в переговорах по Донбассу

Напомним, что год назад руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил участникам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу встречаться каждую неделю, чтобы ускорить переговорный процесс.

В середине сентября во время поездки президента Украины в Вену канцлер Себастьян Курц намекнул, что Австрия готова принять у себя переговорщиков по Донбассу.

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