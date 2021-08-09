Лукашенко: "Будь-яка спроба силою повернути Донбас, закінчиться трагедією для України"

Білоруський диктатор вважає, що для переговорів з РФ про Донбас потрібно спочатку відмовитися від питання по Криму

Лукашенко дав прес-конференцію в кращих традиціях президента РФ Володимира Путіна / Колаж "Сегодня"

Мінськ пригрозив трагедією для України в разі, якщо Київ вирішить силою звільняти Донбас. Про це заявив на прес-конференції самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко .

"Якщо ви посмієте це зробити за підтримки третіх країн, зрозуміло (силою повернути Донбас – Авт.), я ніколи не буду на вашому боці. Якщо ви знову з Росією зіткнетеся, я буду між вами. Навіть якщо це буде загрожувати моєму життю. Але я впевнений, що ні перший, ні другий варіант не реальний. Будь-яка ваша спроба силою вирішити питання, закінчиться трагедією для України. Ні в якому разі не плануйте вирішувати це питання силовим чином", – заявив Лукашенко.

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Білоруський диктатор вважає, що питання потрібно вирішувати за столом переговорів. Однак перед цим не варто приймати законопроекти, які б розгнівали Москву. Перед цим варто провести підготовчу роботу, а також розділити питання Донбасу і Криму.

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"Потрібен період підготовки цих переговорів. Це не треба чекати, як прийому в Білому домі по півроку поки приймуть там в кінці серпня. Але не треба робити кроки, які тебе відводять від цих переговорів... Ну, давайте розділимо питання Донбасу і Криму. Це дві різні історії", – зазначив Лукашенко.

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Участь Білорусі в переговорах по Донбасу

5 вересня 2014 року в Мінську було підписано угоду про тимчасове перемир'я у війні на сході України. У розробці і підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Посол Хайді Тальявіні, другий Президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов.

11 -12 лютого 2015 року в Мінську лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" ухвалили план комплексних заходів по виконанню Мінського протоколу.

Надалі переговори на вищому рівні в Мінську не проходили через пандемію коронавирусу.

Нагадаємо, що рік тому керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував учасникам Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по Донбасу зустрічатися щотижня, щоб прискорити переговорний процес.

В середині вересня під час поїздки президента України до Відня канцлер Себастьян Курц натякнув, що Австрія готова прийняти у себе парламентерів з Донбасу.