Лукашенко на старте? В Беларуси заметили колонну техники с буквой "V"

В Беларуси заметили российскую технику с символом. Фото: коллаж "Сегодня"

По трассе М5 со стороны Минска в направлении Бобруйска движется колонна КамАЗов вооруженных сил РФ. В колонне около 10 единиц техники.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

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Как стало известно, в движущейся колонне около 10 единиц, среди которых: машины связи на базе КамАЗ и тентованные грузовики.

Некоторые из них тянут генераторы, на одном прикреплен флаг СССР. Также у машин камуфляжный окрас, а на дверях опознавательный знак "V".

Среди номеров машин: OX 7843-43 и 3604 АН-43. 43 регион — Южный военный округ РФ.

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Россия стягивает свою технику в Беларусь. Фото: "Беларускі Гаюн"

Ранее военный эксперт пояснил, почему Беларусь не спешит участвовать в наступлении на Украину.

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Сайт "Сегодня" писал, что в Минске продолжают нагнетать истерию по поводу своих западных соседей. Послушав своего самопровозглашенного лидера Александра Лукашенко, заместитель начальника Генерального штаба ВС Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин начал нападать на Польшу. Пока словесно.

Также мы сообщали, что Россия стягивает технику к границе с Черниговской областью. Появились свежие спутниковые снимки военного аэродрома в Зябровке возле Гомеля в Беларуси, на которых видно увеличение числа "С-400", танки и БМП.