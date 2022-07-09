Лукашенку на старті? У Білорусі помітили колону техніки з літерою "V"

У Білорусі помітили російську техніку з символом. Фото: колаж "Сьогодні"

Трасою М5 з боку Мінська в напрямку Бобруйска рухається колона КамАЗів Збройних сил РФ. У колоні близько 10 одиниць техніки.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруські Гаюн".

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Як стало відомо, в колоні, що рухається, близько 10 одиниць, серед яких: машини зв'язку на базі КамАЗ і тентовані вантажівки.

Деякі з них тягнуть генератори, одному прикріплений прапор СРСР. Також у машин камуфляжне забарвлення, а на дверях розпізнавальний знак "V".

Серед номерів машин: OX 7843-43 та 3604 АН-43. 43 регіон – Південний військовий округ РФ.

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Росія стягує свою техніку до Білорусі. Фото: "Білоруські Гаюн"

Раніше військовий експерт пояснив, чому Білорусь не поспішає брати участь у наступі на Україну.

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Сайт "Сьогодні" писав, що у Мінську продовжують нагнітати істерію щодо своїх західних сусідів. Послухавши свого самопроголошеного лідера Олександра Лукашенка, заступник начальника Генерального штабу ЗС Білорусі генерал-майор Руслан Косигін почав нападати на Польщу. Поки словесно.

Також ми повідомляли, що Росія стягує техніку до кордону із Чернігівської області. З'явилися нові супутникові знімки військового аеродрому в Зябрівці біля Гомеля в Білорусі, на яких видно збільшення числа "С-400", танки та БМП.