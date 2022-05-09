Лукашенко объявил поддержку России белорусами обязательной

Лукашенко поддержал РФ / Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko, Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая сделал ряд заявлений против Украины и Запада. Он заявил, что Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к Беларуси, чтобы спасти целостность и единство украинского государства.

Об этом Лукашенко заявил на церемонии возложения венков к монументу Победы, передает БелТА.

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"В самом страшном сне невозможно было представить, что в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову", – сказал Лукашенко.

Также он заявил, что "около 50 государств на Западе сплотились сегодня против одной России".

"Оставаясь союзником и стратегическим партнером братской России, Беларусь будет ее всячески поддерживать", – сказал Лукашенко.

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Он объявил поддержку России.

"Белорусы не имеют права не поддерживать Россию. Мы всегда были вместе, мы всегда были едины. У вас не получится нас разорвать на куски и разъединить" – заявил Лукашенко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент России Владимир Путин 9 мая выступил с речью в Москве на параде по случаю Дня победы. Главной темой выступления стала война в Украине, однако, вопреки ожиданиям, Путин в своей речи не объявил мобилизацию и официальную войну Украине.

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Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом и заявил, что войска РФ в Украине ждет та же участь, что и немецких захватчиков.