Лукашенко приказал закрыть каждый метр границы: что его так разозлило

Белорусский диктатор сначала завалил Литву и Латвию мигрантами-нелегалами, а теперь угрожает прибалтам за возврат людей на территорию Беларуси

Лукашенко совсем сошел с ума. Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно закрылся от Украины, а теперь приказал закрыть границу еще и со странами Запада. Соответствующий приказ он дал на совещании с силовиками.

Его насторожила ситуация с мигрантами на границах с Литвой и Латвией. Особенно его удивила угроза прибалтов с помощью оружия останавливать нелегалов и возвращать на территорию Беларуси.

"То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить – мерзавцы полные, но это их право, они показали свое лицо. Нас должны беспокоить, прежде всего, последние метры нашей границы", – сказал Лукашенко.

Граница будет закрыта

Он приказал немедленно закрыть белорусскую границу и пригрозил соседям, если мигрантов будут отправлять в Беларусь.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга (граница с Украиной) или с запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Не дай Бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию – ну нацисты и все, что о них говорить", – подчеркнул непризнанный президент.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко устроил репрессии своему народу внутри страны после того, как люди вышли на мирный протест с требованием честных выборов в 2020 году. Но в ответ были лишь преследования, избиения и тюрьмы для сотен людей.

После этого была пиратская посадка самолета Ryanair с задержанием оппозиционера Романа Протасевича.

ЕС и США ввели санкции против чиновников режима Лукашенко, закрыли небо над Беларусью и запретили белорусским самолетам летать в Европу.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, завалив эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.

В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина направила Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи.