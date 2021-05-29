Макрон против увеличения бюджета НАТО для финансирования "мертвого мозга" – Reuters

Французские дипломаты считают, что это может подорвать оборонные приоритеты не только Франции, а и всего Евросоюза

Франция считает, что увеличение бюджета НАТО и план по предоставлению альянсу большей гибкости в борьбе с военными угрозами, изменением климата и подъемом Китая, который стоит 20 миллиардов долларов, может подорвать ее оборонные приоритеты.

Об этом сообщает Reuters.

Что произошло?

Все началось с того, что еще в феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил странам-союзникам не полагаться на нынешнюю систему, которую каждое правительство оплачивает для своих собственных военных операций, а вкладывать больше денег в существующие общие бюджеты.

Это предложение направлено на то, чтобы прислушаться к предупреждению президента Франции Эммануэля Макрона от 2019 года о том, что НАТО "мертвый мозг". По его словам, альянсу, созданному в 1949 году для сдерживания военной угрозы со стороны Советского Союза, не хватало четкой политической стратегии в многополярном мире после окончания холодной войны.

Таким образом, в течение 10 лет Франция должна вложить 20 миллиардов долларов в общий бюджет.

Как отреагировали во Франции?

"Если идея состоит в том, чтобы резко увеличить вклад стран в общие бюджеты и изменить философию НАТО, переходя от национальной ответственности к ослаблению ответственности, то ответ Франции будет однозначно отрицательным", - сказал источник в министерстве вооруженных сил Франции.

Французские дипломаты считают, что эта идея вряд ли принесет пользу французским военным приоритетам и рискует отвлечь внимание и ресурсы от создания слабых оборонных потенциалов среди государств-членов Европейского союза.

Реклама

В то же время, Париж открыт к переговорам, сейчас Франция выполняет поставленную НАТО задачу потратить 2% своей экономической продукции на оборону. А Столтенберг встретился с Макроном в Париже 21 мая, и похвалил президента Франции за "значительные инвестиции в оборону".

Что говорят другие страны-члены НАТО?

Канада, Германия и другие европейские страны, прежде чем вложить деньги в общий бюджет, хотят знать, на что их потратят.

"Некоторые европейцы спрашивают: создаем ли мы НАТО или наращиваем обороноспособность ЕС в дополнение к НАТО? Каждый евро можно потратить только один раз", - сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

Столтенберг заявил, что страны-союзники могут инвестировать в модернизацию баз для адаптации к изменению климата, защиты телекоммуникационных и компьютерных сетей от кибератак и в космосе.

"Если мы хотим делать больше, нам также нужно больше ресурсов", – сказал он.

Ранее мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенс Столтенберг скопление российских войск у границ Украины.