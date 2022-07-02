Мария Захарова выложила эротичное видео с двойным смыслом. Сеть в ужасе

Мария Захарова опубликовала двусмысленное видео с клубничкой. / Фото: Коллаж: Сегодня
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала пошлое видео с двойным подтекстом. На видео 46-летний дипломат эротично ест клубнику, лично и подробно снимая этот процесс.
Видео опубликовал Telegram-канал "Соловьиный Помет".
Трехминутное видео представительница Сергея Лаврова смонтировала с одного и того же движения под русскую народную песню "Калинка-Малинка".
"Маша, видимо, решила поддержать месяц прайда и ЛГБТ сообщество Европы, ибо сильнее заставить подумать о смене ориентации едва ли возможно", - говорится в подписи к видео.
Это фейк?
В комментариях начали спрашивать, действительно ли на этом видео Мария Захарова и правда ли то, что она опубликовала его на своей официальной страничке в соцсетях. Мы проверили. Да, это правда. Она запостила это видео, коротко подписав "Свой урожай".
Какая страна, такой и представитель
Публикация "лица" российского МИДа вызвала бурю эмоций:
- "Позор! Лицо МИДа"
- "Какая страна, такой и представитель!"
- "Меня чуть не вырвало на смартфон... Мерзкая, пошлая, страшная баба!"
- "Она на себя в зеркало хоть смотрит. Выглядит как дешевая потаск*ха с 90х"
- "Них*ра не понятно и страшно. А оно еще и чето глазами двигает".
Один из подписчиков честно признался: "Господи, за все месяцы войны это самое отвратительное, что я видел".
Также в комментариях отмечают, что видео снято не на работе, и дома можно делать что угодно, но при этом не выкладывать подобное в интернет.
"Я преподаватель, и у меня даже в Instagram страница пустая, чтобы никто не пристал, что что-то неприличное показываю. А эта не стесняется. Маша Захарова – настоящее лицо россии", – написала одна из подписчиц.
Напомним, не так давно Мария Захарова отличилась тем, что обвинила украинский борщ в экстремизме и нацизме.
Также мы писали, что в России предложили оставить Захарову без трусов из-за слов об Украине.