Марія Захарова виклала еротичне відео з подвійним змістом. Соцмережі в шоці

Марія Захарова опублікувала двозначне відео із полуничкою. / Фото: Колаж: Сьогодні

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова опублікувала вульгарне відео з подвійним підтекстом. На відео 46-річна дипломатка еротично їсть полуницю, особисто та детально знімаючи цей процес.

Відео опублікував Telegram-канал "Соловьиный Помет".

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Трихвилинне відео представниця Сергія Лаврова змонтувала з одного руху під російську народну пісню "Калинка-Малинка".

"Маша, мабуть, вирішила підтримати місяць прайду та ЛГБТ співтовариство Європи, бо сильніше змусити подумати про зміну орієнтації навряд чи можливо", – йдеться у підписі до відео.

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Це фейк?

У коментарях почали запитувати, чи справді на цьому відео Марія Захарова і чи правда те, що вона опублікувала його на своїй офіційній сторінці у соцмережах. Ми перевірили. Так, це правда. Вона запостила це відео, коротко підписавши "Свій урожай".

Яка країна, такий і представник

Публікація "обличчя" російського МЗС викликала шквал емоцій:

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"Ганьба! Обличчя МЗС"

"Яка країна, такий і представник!"

"Мене мало не вирвало на смартфон... Мерзенна, вульгарна, страшна баба!"

"Вона на себе у дзеркало хоч дивиться. Виглядає як дешева шльондра з 90х"

"Ніх*ра не зрозуміло і страшно. А воно ще й щось очима рухає".

Один з підписників чесно зізнався: "Господи, за всі місяці війни це найогидніше, що я бачив".

Також у коментарях зазначають, що відео зняте не на роботі, і вдома можна робити будь-що, але при цьому не викладати таке в інтернет.

"Я викладач, і в мене навіть в Instagram сторінка порожня, щоб ніхто не причепився, що щось непристойне показую. А ця не соромиться. Маша Захарова – справжнє обличчя Росії", – написала одна з підписниць.

Нагадаємо, нещодавно Марія Захарова відзначилася тим, що звинуватила український борщ в екстремізмі та нацизмі.

Також ми писали, що у Росії запропонували залишити Захарову без трусів через слова про Україну.