У Росії звинуватили український борщ в екстремізмі та нацизмі

Спікер МЗС РФ Марія Захарова вважає, що заяви про український борщ – це нацизм та екстремізм. Такі думки вона озвучила на брифінгу. Відео зі спічем про борщ швидко поширилося в соціальних мережах.

"Навіть книги про кулінарії заборонялися (в Україні – ред.), бо ну не можна було ділитися борщем! Він мав належати лише комусь одному! Якомусь одному народу, одній національності. А так, щоб він був спільний, щоб у кожному місті та в кожному регіоні господиня могла приготувати його по-своєму – ні, на компроміси вони не хочуть... Так це і є те, що ми говоримо, – ксенофобія, нацизм, екстремізм у всіх видах", – заявила вона.