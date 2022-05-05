Удары РФ по инфраструктуре не помешают поставкам оружия Украине – Пентагон

Поставки вооружения проходят под обстрелами. Фото: коллаж "Сегодня"

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что на данный момент препятствия для поставок американского оружия в Украину нет. Последние массированные ракетные удары РФ им не помешали.

Об этом Кирби сказал во время брифинга.

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"То, что я могу вам сказать, так это то, что поток материалов в регион продолжается с невероятной скоростью, и поток материалов из региона в Украину также продолжается каждый божий день. И мы знаем это, разговаривая с украинцами каждый божий день, мы знаем, что эти материалы, это оружие, эти системы попадают в руки украинцев", – сказал он.

Массированные ракетные обстрелы украинских городов