Мечтает возродить СССР? Путин придумал новый закон о гражданстве

Путин решил упростить получение российского гражданства / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственной думе президент России Владимир Путин предложил принять новый закон о гражданстве РФ, упрощающий его получение для граждан бывшего СССР. Об этом сообщается на сайте Думы.

Для 20 категорий лиц при принятии их в гражданство Российской Федерации предлагается сократить количество требований. Речь идет о гражданах бывшего СССР и их детей.

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Упрощенное приобретение российского гражданства будет также касаться лиц, имеющих в России близких родственников – граждан Российской Федерации, в том числе "по прямой восходящей линии", постоянно проживавших на территории, относящейся к Российской империи или СССР в пределах нынешней границы РФ (с учетом оккупированного украинского Крыма).

Кто может получить паспорт

лица, родившиеся на территории Российской Федерации (РСФСР) до 6 февраля 1992 г.;

лица, у которых хотя бы один из родителей на день рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации (РСФСР);

военнослужащие, принявшие присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходившие по состоянию на 6 февраля 1992 г. службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией Российской Федерации и располагавшихся на территории других государств.

Кроме того, президент России сможет по своему усмотрению (а не только с гуманитарной целью) определять категории лиц с правом на упрощенное получение российского гражданства. Это будет относиться к гражданам Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана.

Паспорт России для граждан бывших советских республик

Это не первая попытка РФ привлечь в страну граждан бывших стран СССР. Так, еще в 2014 году Совет Федерации РФ одобрил закон, который предусматривает упрощенный порядок предоставления российского гражданства соотечественникам – "носителям русского языка".

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В 2019 году был разработан закон РФ, устраняющий бюрократические проволочки в процессе получения российского паспорта потомками граждан бывшего Советского Союза, в том числе и украинцами.