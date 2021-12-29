Мріє відродити СРСР? Путін вигадав новий закон про громадянство

Путин вирішив упростити отримання російського громадянства / Фото: Колаж: Сьогодні

Державній думі президент Росії Володимир Путін запропонував ухвалити новий закон про громадянство РФ, що спрощує його отримання для громадян колишнього СРСР. Про це повідомляють на сайті Думи.

Для 20 категорій осіб для прийняття в громадянство Російської Федерації пропонується скоротити кількість вимог. Йдеться про громадян колишнього СРСР та їхніх дітей.

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Спрощене набуття російського громадянства також стосуватиметься осіб, які мають у Росії близьких родичів – громадян Російської Федерації, зокрема "по прямій висхідній лінії", які постійно проживали на території, що належить до Російської імперії або СРСР у межах нинішнього кордону РФ (враховуючи окупований український Крим).

Хто може отримати паспорт

особи, що народилися в Російської Федерації (РРФСР) до 6 лютого 1992 року;

особи, у яких хоча б один із батьків на день народження був громадянином колишнього СРСР та постійно проживав на території Російської Федерації (РРФСР);

військовослужбовці, які прийняли присягу на вірність СРСР або Російської Федерації і проходили станом на 6 лютого 1992 року службу у військових частинах, які перебували під юрисдикцією Російської Федерації і розташовувалися на території інших держав.

Крім того, президент Росії зможе на свій розсуд (а не лише з гуманітарною метою) визначати категорії осіб з правом на спрощене набуття російського громадянства. Це ставитиметься громадян Білорусі, України, Молдови та Казахстану.

Паспорт Росії для громадян колишніх радянських республік

Це не перша спроба РФ залучити до країни громадян колишніх країн СРСР. Наприклад, ще у 2014 році Рада Федерації РФ схвалила закон, який передбачає спрощений порядок надання російського громадянства співвітчизникам – "носіям російської мови".

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У 2019 році був розроблений закон РФ, який усуває бюрократичну тяганину в процесі отримання російського паспорта нащадками громадян колишнього Радянського Союзу, зокрема й українцями.