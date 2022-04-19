Медведчук не интересен Путину — Геращенко

Виктор Медведчук, Владимир Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Значение Виктора Медведчука для президента России Владимира Путина сильно преувеличено, считает советник главы МВД Антон Геращенко. По его мнению, кума российского диктатора обменяют на общих основаниях. Об этом он рассказал в интервью Наташе Влащенко специально для YouТube-канала "Україна 24".

"Такого, что за одного Медведчука дадут 500 военнопленных, думаю, не будет", — сказал Геращенко.

По его мнению, главу "Оппозиционной платформы – За жизнь" обменяют без особых условий, в частности из-за того, что вместе с политическим соратником нардепом Ильей Кивой он буквально ограбил Кремль. Кроме того, как известно, там уважают сильных, а сегодняшнее положение Медведчука сильно отличается от выгодного.

"Медведчук вряд ли очень интересен Путину. Они будут его обменивать, но, думаю, на общих основаниях. Путин уважает тех, у кого есть сила, а у Медведчука силы уже нет. Он предатель, он обокрал Путина. Он брал сотни или миллиардов долларов, чтобы подрывать Украину", — считает Геращенко.

Дело Медведчука