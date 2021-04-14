Миллионы человек без масок: фото и видео фестиваля Кумбха-мела в Индии

Тем временем в самой стране фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом, а медицинской системе Индии грозит коллапс

Вопреки чрезвычайно тяжелой ситуацией с эпидемией коронавируса в Индии продолжается индуистский Фестиваль кувшинов, или Кумбха-мела, в ходе которого миллионы паломников купаются в реке Ганг.

Об этом сообщает France 24.

В полиции утверждают, что пытаются штрафовать тех индуистов, которые приходят без маски и не соблюдают социальную дистанцию, но в переполненных местах это попросту невозможно.

По данным генерального инспектора полиции праздника Санджая Гунджала, только утром 14 апреля в Ганге окунулись около 650 тысяч паломников.

При этом на все предупреждения о том, что Кумбха-мела вызовет новую вспышку COVID-19, власти штата Тират, где проходит фестиваль, отвечают: "вера в Бога преодолеет страх перед вирусом".

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

В индийском Минздраве сообщают, что 13 апреля обнаружили 184,3 тыс. новых заразившихся и 1027 погибших. Таким образом, за все время пандемии в Индии заболело 13,9 млн человек – по этому показателю страна занимает второе место в мире, уступая только США.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis Реклама

При этом в городе Харивар, где непосредственно празднуют Кумбха-мела, за 48 часов официально зафиксировали 1000 заболевших.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

Кумбха-мела проводится раз в 12 лет (в этом году – через 11 лет, из-за планетарных позиций). Этот фестиваль считается крупнейшим религиозным праздником в мире – в 2010 года его посетили 70 млн человек.

Он начинается в январе, но дней для ритуальных омовений – девять, из них три в этом месяце – 12, 14 и 27 апреля. Индуисты верят, что омовение на Кумбха Мела очистит их от грехов и освободит из круговорота перерождений.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

Напомним, что с 16 января в Индии продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. До июля власти рассчитывают сделать прививки около 300 миллионам человек.