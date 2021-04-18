Минобороны Германии: Россия – конкретная угроза для Европы

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Россия представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности Европы.

Об этом она заявила, выступая на мероприятии Фонда Конрада Аденауэра, передает DPA.

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"Российское оружие и военные действия в центре Европы создали реальные угрозы", – заявила глава Минобороны.

Она подчеркнула, что развертывание дополнительных российских войск вдоль границы с Украиной было направлено явно не на то, чтобы внушить доверие, а на то, чтобы "спровоцировать реакцию".