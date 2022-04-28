Минобороны США показало, как грузят 155-мм гаубицы для отправки в Украину (фото)

Гаубицы готовят к отправке в Украину/Фото: Минобороны США, коллаж: "Сегодня"

Министерство обороны США показало, как грузят 155-мм гаубицы для отправки в Украину.

Фото опубликовало Минобороны США в Twitter.

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"Корпус морской пехоты США буксирует 155-мм гаубицы M777, направляющиеся в Украину", — говорится в сообщении.

Гаубицы загружаются на самолет ВВС США C-17 Globemaster III на резервной авиабазе в Калифорнии.

Британия передаст Украине гаубицы AS-90

Британская власть направить Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тыс. снарядов. Сначала украинских военных научат обращению с этими установками, а затем AS-90 переправят в Украину.

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AS-90 способны вести огонь на расстоянии до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд.

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