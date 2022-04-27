Минобороны США создает в Германии центр координации военной помощи Украине — СМИ

Центр будет находиться в Штутгарте/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министерство обороны США создает центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи в Штутгарте, Германия, в зоне ответственности Европейского командования США.

Об этом сообщает CNN.

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Центр EUCOM базируется в штаб-квартире европейского командования США в Штутгарте и управляется американским военным генералом. Этот центр тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров.

По словам представителя Министерства обороны США, в центре управления в Штутгарте работают сотрудники из США и 15 других стран НАТО. Центр управления также будет управлять военными грузами из более 40 стран, которые оказывают помощь Украине. Координационная группа по вопросу военной помощи Украине будет встречаться раз в месяц. Первая встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в Германии во вторник.

Украина начала перевод Вооруженных Сил на оружие НАТО

Вооруженные Силы Украины начали переход на оружие и стандарты НАТО. Страна перешла в новую фазу, о которой два месяца назад никто не задумывался.

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По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, все началось с единичных шагов и решений. Так, президент Украины Владимир Зеленский убедил Джо Байдена о важности перехода страны на оружие НАТО.

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже два месяца назад никто не задумывался. Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал – перевод Вооруженных Сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", – сказал Кулеба.

По его словам, в Украину сначала уехали гаубицы, но "это только начало".

"К нам поедет гораздо больше. Это исторический момент", – добавил Кулеба.

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