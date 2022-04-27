Міноборони США створює у Німеччині центр координації військової допомоги Україні — ЗМІ

Центр буде знаходитися у Штутгарті/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністерство оборони США створює центр управління для координації постачання й оптимізації доставки військової допомоги Україні в Штутгарті, Німеччина, в зоні відповідальності Європейського командування США.

Про це повідомляє CNN.

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Центр EUCOM базується в штаб-квартирі Європейського командування США в Штутгарті й управляється американським військовим генералом. Цей центр тісно співпрацює з Міжнародним координаційним центром донорів.

За словами представника Міністерства оборони США, в центрі управління в Штутгарті працюють співробітники з США і 15 інших країн НАТО. Центр управління також буде керувати військовими вантажами з понад 40 країн, які надають допомогу Україні. Координаційна група з питання військової допомоги Україні зустрічатиметься раз на місяць. Перша зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн в Німеччині у вівторок.

Україна почала переведення Збройних Сил на зброю НАТО

Збройні Сили України почали перехід на зброю та стандарти НАТО. Країна перейшла в нову фазу, про яку 2 місяці тому ніхто не замислювався.

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За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, все розпочалося з поодиноких кроків та рішень. Так, президент України Володимир Зеленський переконав Джо Байдена про важливість переходу країни на зброю НАТО.

"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних Сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", – сказав Кулеба.

Він додав, що в Україну спочатку поїхали гаубиці, але "це лише початок".

"До нас поїде набагато більше. Це – історичний момент", – додав Кулеба.

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