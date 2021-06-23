Moderna теперь не Moderna: компания переименовала вакцину от COVID-19

Американская вакцина по-прежнему предназначена для людей от 18 лет, хотя в компании заявляли, что она безопасна и для подростков

В США подтвердили опасную "побочку" после вакцин Pfizer и Moderna. Фото: REUTERS/Susana Vera

Американская биотехнологическая компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса, теперь ее препарат будет называться Spikevax – ранее название совпадало с наименованием компании.

Об этом сообщается на сайте европейского агентства EMA.

С чем связано переименование вакцины, не уточняется, только отмечено, что Spikevax – это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни – 2019 (COVID-19) для людей от 18 лет.

"Spikevax содержит молекулу, называемую матричной РНК (мРНК), с инструкциями по производству белка из SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. Spikevax не содержит самого вируса и не может вызывать COVID-19", – также говорится в сообщении.

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В мае Moderna заявила, что ее вакцина безопасна и эффективна для подростков, что якобы подтвердило проведенное исследование.

Напомним, британско-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса еще в конце марта, сейчас ее препарат называется Vaxzevria.

Мы также сообщали, что итальянские власти одобрили комбинирование вакцин от коронавируса от AstraZeneca, Moderna и Pfizer – это позволит тем, кто уже получил первую дозу препарата Vaxzevria, разработанного компанией AstraZeneca, получить вторую дозу другой вакциной.