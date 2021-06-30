Могла быть третья мировая? Путин о "нападении" на британский эсминец вблизи Крыма

Хозяин Кремля уверен, что страны НАТО не победили бы в третьей мировой войне, если бы она началась из-за уничтожения британского эсминца

Путин отреагировал на инцидент с британским эсминцем. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Путин назвал провокацией со стороны Великобритании проход эсминца HMS Defender у берегов оккупированного Крыма. Он считает, что даже если бы потопили британский корабль, это не спровоцировало бы третью мировую войну. Об этом российский лидер рассказал во время прямой линии.

На вопрос, стоял ли мир на пороге третьей мировой, когда россияне "напали" на британский корабль, он ответил: "Нет, мне так не кажется".

"Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир был бы на грани третьей мировой войны. Потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны… Это же не мы пришли к ним за тысячу километров, это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море (на самом деле британцы проходили в украинских водах. – Ред.)", – сказал Путин.

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В то же время хозяин Кремля назвал действия британцев провокацией, а помогали им американцы.

"Британец зашел в наши территориальные воды днем, а утром из Греции взлетел американский стратегический самолет… Было очевидно, что эсминец зашел, преследуя военные цели: с помощью самолета-разведчика пытался вскрыть действия наших ВС. Смотрели, что у нас где и как работает", – подчеркнул президент РФ.

Напомним, в среду, 23 июня, в Черном море произошел инцидент между вооруженными силами России и Великобритании, который едва не перерос в боевое столкновение. Британский военный корабль HMS Defender прошел вблизи крымского мыса Фиолент. Его тут же начали преследовать российские корабли и самолеты и даже стреляли в сторону британцев. Позже в Великобритании на остановке нашли секретные документы о проходе эсминца вблизи Крыма – там оказались любопытные подробности.