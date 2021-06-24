Борис Джонсон "умыл" Россию после инцидента с эсминцем: "Оккупация Крыма незаконна"

Британский премьер мягко напомнил Кремлю о преступлениях против Украины и предупредил, что Соединенное Королевство не станет с ними мириться

Борис Джонсон назвал маршрут британского эсминца возле Крыма законным. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что эсминец HMS Defender, по которому российские войска якобы открыли предупредительный огонь возле оккупированного Крыма, нарушил границы РФ.

Реклама

Об этом сообщает Mirror.

"Я считаю, что международные воды использовались правильно. Важный момент: мы не признаем российскую аннексию Крыма – это часть суверенной украинской территории. Мы и раньше отстаивали закон и добивались свободы судоходства – и в этот раз мы выбрали кратчайший путь между двумя точками", – сказал Джонсон.

Читайте также: Коротко и по делу. Все о "столкновении" России и Британии в Черном море

Он напомнил, что британский корабль участвует в международных военных учениях Sea Breeze 2021 вместе с военными суднами 40 других стран. Таким образом союзники отстаивают свои общие ценности.

Реклама

"Это включает в себя демократию, права человека, равенство, верховенство закона и свободу судоходства. Мы не признаем российскую аннексию Крыма, она незаконна. Это украинские воды – было совершенно правильно использовать их, чтобы пройти от точки "а" до точки "б", – добавил Борис Джонсон.

Напомним, что в Британии опровергли заявления российских военных о том, что по HMS Defender были совершены предупредительные выстрелы.

Несмотря на это, министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес уже заявил, что флоту его страны не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма.