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Борис Джонсон "умыл" Россию после инцидента с эсминцем: "Оккупация Крыма незаконна"

24 июня 2021 16:40

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Британский премьер мягко напомнил Кремлю о преступлениях против Украины и предупредил, что Соединенное Королевство не станет с ними мириться

Борис Джонсон назвал маршрут британского эсминца возле Крыма законным. Фото: коллаж "Сегодня"

Борис Джонсон назвал маршрут британского эсминца возле Крыма законным. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что эсминец HMS Defender, по которому российские войска якобы открыли предупредительный огонь возле оккупированного Крыма, нарушил границы РФ.

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Об этом сообщает Mirror.

"Я считаю, что международные воды использовались правильно. Важный момент: мы не признаем российскую аннексию Крыма – это часть суверенной украинской территории. Мы и раньше отстаивали закон и добивались свободы судоходства – и в этот раз мы выбрали кратчайший путь между двумя точками", – сказал Джонсон.

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Он напомнил, что британский корабль участвует в международных военных учениях Sea Breeze 2021 вместе с военными суднами 40 других стран. Таким образом союзники отстаивают свои общие ценности.

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"Это включает в себя демократию, права человека, равенство, верховенство закона и свободу судоходства. Мы не признаем российскую аннексию Крыма, она незаконна. Это украинские воды – было совершенно правильно использовать их, чтобы пройти от точки "а" до точки "б", – добавил Борис Джонсон.

Напомним, что в Британии опровергли заявления российских военных о том, что по HMS Defender были совершены предупредительные выстрелы.

Несмотря на это, министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес уже заявил, что флоту его страны не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма.

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