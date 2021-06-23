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Выстрелов РФ не было: британский эсминец проходит через воды Украины

23 июня 2021 15:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В ведомстве Британии говорят, что заявление о нарушениях "границ РФ" и стрельба – ложь

В военном ведомстве Великобритании опровергли информацию о том, что РФ стреляли по их эсминцу в Черном море. Британский корабль мирно проходит через территориальные воды Украины.

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Об этом написали в пресс-службе ведомства.

"Предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в согласовании с международным правом", – говорится в сообщении.

Также пресс-служба добавила, что, вероятнее всего, РФ проводили учения в Черном море.

"Мы полагаем, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. В Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на ее пути сбрасывались бомбы", - добавили в ведомстве.

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Скриншот из соцсетей

Скриншот из соцсетей

Напомним, речь идет об эсминце, на котором Украина подписала меморандум о морском партнерстве с Британией. Документ предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

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