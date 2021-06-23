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Пострілів РФ не було: британський есмінець проходить через води України

23 червня 2021 15:21

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У відомстві Британії кажуть, що заява про порушення "кордонів РФ" і стрілянина – брехня

У військовому відомстві Великої Британії спростували інформацію про те, що РФ стріляли по їхньому есмінцю в Чорному морі. Британський корабель мирно проходить через територіальні води України.

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Про це написали в пресслужбі відомства.

"Попереджувальних пострілів по HMS Defender не здійснювалося. Корабель ВМС Великої Британії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права", – йдеться у повідомленні.

Також пресслужба додала, що, найімовірніше, РФ проводили навчання в Чорному морі.

"Ми вважаємо, що росіяни проводили навчання з артилерійської стрільби в Чорному морі і заздалегідь попередили морське співтовариство про свою діяльність. У Defender не стріляли, і ми не визнаємо твердження про те, що на її шляху скидалися бомби", – додали у відомстві.

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Скріншот із соцмереж

Скріншот із соцмереж

Нагадаємо, йдеться про есмінець, на якому Україна підписала меморандум про морське партнерство з Британією. Документ передбачає спільне проєктування і будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.

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