Мраморное море в Турции покрыла слизь. Эрдоган бьет тревогу – на очереди Черное (фото)

Слизь угрожает экологии не только Мраморного, но и Черного моря и может стать огромной проблемой для морских жителей и кораблей

"Морская слизь" у Стамбула / Фото: REUTERS

В Турции берега Мраморного моря около Стамбула покрыла так называемая морская слизь из водорослей. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об угрозе и пообещал сделать все возможное, чтобы решить эту проблему.

Об этом сообщает BBC.

Турецкий президент подчеркнул, что слизь угрожает экологии не только Мраморного, но и Черного моря и призвал расследовать причины явления.

"Я надеюсь, что мы спасем наши моря от этой напасти, связанной со слизью. Я боюсь, что она распространится в Черное море... это будет огромная проблема. Нужно немедленно действовать", - сказал президент Турции.

"Морская слизь" в Мраморном море / Фото: REUTERS

Эрдоган считает, что нынешнее появление слизи может быть связано со сливом канализации в море и растущей температурой воды.

Турецкое правительство уже отправило группу из 300 человек для изучения ситуации.

Чем опасна "морская слизь"

Толстый слой коричневой слизи из фитопланктона угрожает жизни морских организмов и мешает рыболовству.

Реклама

Кораблям в Мраморном море приходится плыть через толстый слой слизи, некоторые рыбацкие лодки не могут выходить в море, поскольку слизь забивает их моторы.

"Морская слизь" в Мраморном море / Фото: REUTERS

От отсутствия кислорода массово гибнет рыба и другие представители морского мира.

Морская слизь – природное явление, которое происходит, когда фитопланктон чрезмерно разрастается из-за высокой температуры и загрязнения воды. Впервые этот феномен был зафиксирован в Мраморном море в Турции и Эгейском море у побережья Греции в 2007 году. Но нынешнее распространение слизи стало самым масштабным в истории.

Напомним, в Италии сошел оползень, который смыл сотни гробов в море, поскольку обрушившийся пласт земли зацепил местное кладбище.

Мы также писали, что в Одессе в море каждую ночь сливают неизвестное вещество, загрязненную воду заметили возле одного из отелей.

Что хорошего произошло за последнюю неделю, смотрите в специальном дайджесте "Сегодня. Итоги".