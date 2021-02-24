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200 гробов плавали в море: оползень разрушил кладбище в Италии (видео)

24 февраля, 20:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Человеческие останки могут представлять биологическую грозу местным жителям и морской фауне

В Италии сошел оползень, в результате которого сотни гробов смыло в море – обрушившийся пласт земли зацепил местное кладбище.

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О случившемся сообщает La Stampa.

Инцидент произошел в городке Камолья, расположенной неподалеку от Генуи в северо-западной части страны. В результате никто не пострадал, поскольку территория кладбища была ограждена в течение несколько дней – ощущалось, что земля под ногами поддавалась.

Сотрудникам кладбища удалось снять момент обвала на видео:

Прибывшие на место оползня сотрудники полиции и пожарные констатировали масштабные разрушения – обрушение затронуло 2 часовни и смыло в море более 200 гробов с человеческими останками. Это может представлять биологическую угрозу для местных жителей и экосистемы.

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Фото: Vigili del Fuoco

Фото: Vigili del Fuoco

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Пожарные и водолазы начали разработку программы восстановления кладбища.

Эксперты пока что не берутся назвать причину оползня, но, вероятно, штормовое море подмыло грунт, что и привело к ЧП.

Фото: Vigili del Fuoco
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Фото: Vigili del Fuoco

Напомним, несколько месяцев назад в Норвегии произошел оползень, который уничтожил больше 10 домов. Жертвами стихии были признаны десять человек.

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Италия море кладбище оползень оползни гробы
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