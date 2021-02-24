200 трун плавали в морі: зсув зруйнував кладовище в Італії (відео)

В Італії стався зсув, який змив сотні трун в море – пласт землі, що обрушився, зачепив місцеве кладовище.
Про це повідомляє La Stampa.
Інцидент стався в містечку Камолья, розташованому неподалік від Генуї у північно-західній частині країни. В результаті ніхто не постраждав, оскільки територію кладовища було огороджено протягом кількох днів – відчувалося, що земля під ногами піддавалася.
Співробітникам кладовища вдалося зняти момент обвалу на відео:
Прибулі на місце зсуву співробітники поліції і пожежники констатували масштабні руйнування – обвал зачепив 2 каплиці і змив у море понад 200 трун з людськими останками. Це може представляти біологічну загрозу для місцевих жителів і екосистеми.
Пожежні і водолази почали розробку програми відновлення цвинтаря.
Експерти поки що не беруться назвати причину зсуву, але, ймовірно, штормове море підмило ґрунт, що і призвело до НП.
Нагадаємо, кілька місяців тому в Норвегії стався зсув, який знищив понад 10 будинків. Жертвами стихії були визнані десять осіб.
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