200 трун плавали в морі: зсув зруйнував кладовище в Італії (відео)

Людські останки можуть представляти біологічну загрозу місцевим жителям і морській фауні

В Італії стався зсув, який змив сотні трун в море – пласт землі, що обрушився, зачепив місцеве кладовище.

Реклама

Про це повідомляє La Stampa.

Інцидент стався в містечку Камолья, розташованому неподалік від Генуї у північно-західній частині країни. В результаті ніхто не постраждав, оскільки територію кладовища було огороджено протягом кількох днів – відчувалося, що земля під ногами піддавалася.

Співробітникам кладовища вдалося зняти момент обвалу на відео:

Прибулі на місце зсуву співробітники поліції і пожежники констатували масштабні руйнування – обвал зачепив 2 каплиці і змив у море понад 200 трун з людськими останками. Це може представляти біологічну загрозу для місцевих жителів і екосистеми.

Реклама

Фото: Vigili del Fuoco

Пожежні і водолази почали розробку програми відновлення цвинтаря.

Експерти поки що не беруться назвати причину зсуву, але, ймовірно, штормове море підмило ґрунт, що і призвело до НП.

Реклама Фото: Vigili del Fuoco

Нагадаємо, кілька місяців тому в Норвегії стався зсув, який знищив понад 10 будинків. Жертвами стихії були визнані десять осіб.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама