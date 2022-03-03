Морг забит россиянами: что сейчас происходит в белорусском Мозыре

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В белорусском Мозыре городская больница с начала войны принимает раненых военных РФ, возле больницы местные жители ежедневно видят колонны санитарных микроавтобусов "ПАЗ". Мест для трупов в морге не хватает – их сразу грузят на российские поезда, прибывающие на станцию Мозырь.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники.

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"Сейчас, чтобы не было утечки информации, больницу охраняет милиция и КГБ. Медики ничего не рассказывают – с них взяли подписку о неразглашении, угрожают не продлить контракт. Хирургов не хватает. Раньше трупы перевозили на санитарных "ПАЗ" и грузили на российские поезда. После того как кто-то снял видео об этом и оно пошло гулять по интернету, начали тела грузить ночью, чтобы не привлекать внимания", – рассказал источник.

На днях в Instagram появилось видео с выгрузкой раненых или погибших российских военных на мозырской железнодорожной станции.

Также местных жителей начали в соцсетях призывать помочь раненым россиянам – принести в больницу подгузники, влажные салфетки, мыло, шампунь, воду, печенье, одежду.

По данным "Радио Свобода", раненых оккупантов принимают как минимум три больницы в Гомеле, а также больницы в Брагине и Хойниках.

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В Беларуси в сторону Украины движется большая колонна техники

В Беларуси замечено передвижение военной техники с опознавательным знаком – красным прямоугольником. Колонну заметили утром 3 марта на трассе М-10 в сторону Пинска недалеко от Дрогичина (Брестская область).

"Это 38-я артиллерийская бригада ВС РБ. В сопровождении – военные МАЗы, радиостанции на шасси ГАЗ-66, три единицы МБТС "Кайман", "Волаты" с 122-мм нарезными минометами "Нона", – говорится в сообщении.