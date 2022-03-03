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СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Беларусь не будет воевать в Украине — заявление Лукашенко

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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3 марта, 13:54
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Белорусский диктатор заявил, что разгадал планы Запада
Белорусские военные не будут воевать в Украине, заявил Лукашенко
Белорусские военные не будут воевать в Украине, заявил Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусь хотят принудить к войне с Украиной — об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в видеообращении.

"Нас просто хотят затолкать в войну в Украине, специально, чтобы мы оголили остальные наши границы, а потом с вами разберутся быстро, мы даже из Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика. А стратегия у них — разобраться с Россией и с нами заодно. Мы разгадали их замыслы, не просто разгадали, мы имеем достаточно для этого информации. Но фейков вокруг нашей страны будет еще предостаточно. Мы знаем, чего они хотят, и мы к этому готовы. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле", — заявил он.

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Тем временем белорусская военная колонна, которая выстроилась в строй в селе Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказывается двигаться дальше в сторону Украины. По данным ZN.ua, речь идет о нескольких сотнях единиц техники, среди которой "Смерчи", танки, "Пионы", БМП, БТР, бензовозы и машины с пехотой. Источник издания сообщил, что командиры войск "бегают по колонне и вынуждают выполнять приказ".

Ситуация в Украине 3 марта

Украинские военные разбомбили очередную колонну техники оккупантов в Сумской области, от нее остались лишь горы обгоревшего железа.

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В Киеве ночью были слышны взрывы. Пострадавших нет, власти Киева продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры.

СБУ в течение вчерашнего дня задержала нескольких диверсантов в разных областях Украины.

В Украине убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7-й дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.

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Потери оккупантов с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 9000 человек;
  • танков ‒ 217 ед.;
  • боевых бронированных машин – 900;
  • артиллерийских систем – 90;
  • реактивных систем залпового огня – 42;
  • средств ПВО – 11;
  • самолетов – 30 (информация уточняется);
  • вертолетов – 31 (информация уточняется);
  • автомобильной техники – 374;
  • легких скоростных катеров – 2;
  • цистерн с топливом – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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