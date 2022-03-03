Беларусь не будет воевать в Украине — заявление Лукашенко

Белорусский диктатор заявил, что разгадал планы Запада

Белорусские военные не будут воевать в Украине, заявил Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусь хотят принудить к войне с Украиной — об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в видеообращении.

"Нас просто хотят затолкать в войну в Украине, специально, чтобы мы оголили остальные наши границы, а потом с вами разберутся быстро, мы даже из Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика. А стратегия у них — разобраться с Россией и с нами заодно. Мы разгадали их замыслы, не просто разгадали, мы имеем достаточно для этого информации. Но фейков вокруг нашей страны будет еще предостаточно. Мы знаем, чего они хотят, и мы к этому готовы. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле", — заявил он.

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Тем временем белорусская военная колонна, которая выстроилась в строй в селе Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказывается двигаться дальше в сторону Украины. По данным ZN.ua, речь идет о нескольких сотнях единиц техники, среди которой "Смерчи", танки, "Пионы", БМП, БТР, бензовозы и машины с пехотой. Источник издания сообщил, что командиры войск "бегают по колонне и вынуждают выполнять приказ".

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Потери оккупантов с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек;

танков ‒ 217 ед.;

боевых бронированных машин – 900;

артиллерийских систем – 90;

реактивных систем залпового огня – 42;

средств ПВО – 11;

самолетов – 30 (информация уточняется);

вертолетов – 31 (информация уточняется);

автомобильной техники – 374;

легких скоростных катеров – 2;

цистерн с топливом – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.