Беларусь не будет воевать в Украине — заявление Лукашенко

Беларусь хотят принудить к войне с Украиной — об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в видеообращении.
"Нас просто хотят затолкать в войну в Украине, специально, чтобы мы оголили остальные наши границы, а потом с вами разберутся быстро, мы даже из Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика. А стратегия у них — разобраться с Россией и с нами заодно. Мы разгадали их замыслы, не просто разгадали, мы имеем достаточно для этого информации. Но фейков вокруг нашей страны будет еще предостаточно. Мы знаем, чего они хотят, и мы к этому готовы. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле", — заявил он.
Далее по теме
Тем временем белорусская военная колонна, которая выстроилась в строй в селе Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказывается двигаться дальше в сторону Украины. По данным ZN.ua, речь идет о нескольких сотнях единиц техники, среди которой "Смерчи", танки, "Пионы", БМП, БТР, бензовозы и машины с пехотой. Источник издания сообщил, что командиры войск "бегают по колонне и вынуждают выполнять приказ".
Ситуация в Украине 3 марта
Украинские военные разбомбили очередную колонну техники оккупантов в Сумской области, от нее остались лишь горы обгоревшего железа.
В Киеве ночью были слышны взрывы. Пострадавших нет, власти Киева продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры.
СБУ в течение вчерашнего дня задержала нескольких диверсантов в разных областях Украины.
В Украине убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7-й дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.
Потери оккупантов с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 9000 человек;
- танков ‒ 217 ед.;
- боевых бронированных машин – 900;
- артиллерийских систем – 90;
- реактивных систем залпового огня – 42;
- средств ПВО – 11;
- самолетов – 30 (информация уточняется);
- вертолетов – 31 (информация уточняется);
- автомобильной техники – 374;
- легких скоростных катеров – 2;
- цистерн с топливом – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.