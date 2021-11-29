Мощные снегопады накрыли север Испании (видео)

На страну обрушился шторм. Фото: коллаж "Сегодня"

Северную Испанию засыпало снегом. Больше всего от арктического шторма "Арвен" пострадали провинции Наварра, Кантабрия и страна Басков. Там объявлен максимальный уровень погодной опасности.

Об этом сообщает Vozpopuli.

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Фото: Twitter

Что натворила непогода?

Замело около 139 дорог. Водители не справляются с управлением. Видимость нулевая, в сугробах застревают грузовики и легковые автомобили. Их вызволяют с помощью спецтехники.

Фото: Twitter

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Фото: Twitter

Кроме того, в некоторых районах пришлось даже остановить движение машин. Люди укрывались от непогоды на заправках и сервисных центрах, некоторым пришлось провести там более 15 часов.

Фото: Twitter

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Фото: Twitter

Власти заявили, что на борьбу со снегом брошены около 850 снегоочистителей. Однако из-за медленного предоставления помощи водители грузовиков могут оказаться в затруднительном положении до тех пор, пока дороги не будут расчищены.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Напомним, в январе уходящего года Испания оказалась во власти шторма "Филомена". Его назвали самым сильным за последние полвека. Ущерб от циклона составил десятки миллионов евро.

Фото: Twitter

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