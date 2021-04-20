Может ли Путин решиться на большую войну с Украиной – рассказал его сокурсник по институту КГБ

Экс-разведчик Юрий Швец уверен, что в Кремле не готовы начать полномасштабное вторжение в Украину

Россия не начнет большую войну с Украиной, поскольку в Кремле понимают, что последствия таких действий для них будут разрушительны.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал экс-разведчик КГБ СССР и сокурсник Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Большой войны быть не может. Несмотря на все проблемы психического, возрастного, интеллектуального характера в Кремле, радость жизни там преобладает. Люди 20 лет непосильным трудом обирали свою страну ... ну какая "красная кнопка", но при этом хотят, чтобы их уважали", – сказал он.

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По его словам, сейчас видны дипломатические и лоббистские успехи России в Европе – в Германии и Франции.

"Но в случае прямой агрессии против Украины все это рухнет. Северный поток… Европа тут же мобилизуется и объединится с Соединенными Штатами", – отметил Юрий Швец.

Он также добавил, что экономически страна полностью зависит от экономических связей с Западом

При этом Юрий Швец не исключает провокаций со стороны российских военных.

"Могут совершить маленькую гадость-пакость. Устроить провокацию: накрыть огнем минометным свой собственный маленький населенный пункт и ответить на это несколькими выстрелами. Могут ракетку даже пустить. Но это все будут локальны очень операции. После которых все равно все будет свернуто", – сказал он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил Россию, что украинская армия существенно изменилась за последние годы, и сегодня ВСУ готовы защитить страну от российской агрессии.

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что РФ стянула к границам Украины крупнейшую в истории группу войск – 150 тысяч военных. По его словам, угроза эскалации очень велика.

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