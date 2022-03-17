Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Мировые новости США

Мы аплодируем Зеленскому стоя: Нью-Йорк выразил поддержку украинцам

Наталья Магдык
17 марта, 09:54
Нью-Йорк поддерживает усилия Конгресса США по достижению мира в Украине

Украинская диаспора в США поддерживает Владимира Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители Нью-Йорка поддерживают украинцев в борьбе с российским оккупантом. Об этом в Twitter написал мэр американского города Эрик Адамс.

"Я аплодирую президенту Владимиру Зеленскому за его неизменную храбрость в противостоянии неоправданному и неспровоцированному нападению на Украину. В Нью-Йорке проживает крупнейшая украинская община в Америке, и мы солидарны со всеми пострадавшими – как здесь, так и за рубежом", – сообщил он.

Ситуация в Украине 17 марта

  • The New York Times сообщила, что за три недели войны в Украине погибло больше российских солдат, чем потеряла армия США в Ираке и Афганистане за 20 лет.
  • ВСУ уничтожили десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Украина вынудит Россию отступить, если получит достаточно оружия, а санкции сохранятся.
  • В Киеве ночью 17 марта сбили ракету российских оккупантов, ее остатки упали на жилую многоэтажку в Дарницком районе. В результате дом получил повреждения, начался пожар.
  • РФ выпустила ракеты по трем кораблям Панамы в Черном море – один уже затонул.
  • Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.