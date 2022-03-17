Мы аплодируем Зеленскому стоя: Нью-Йорк выразил поддержку украинцам

Украинская диаспора в США поддерживает Владимира Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня
Жители Нью-Йорка поддерживают украинцев в борьбе с российским оккупантом. Об этом в Twitter написал мэр американского города Эрик Адамс.
"Я аплодирую президенту Владимиру Зеленскому за его неизменную храбрость в противостоянии неоправданному и неспровоцированному нападению на Украину. В Нью-Йорке проживает крупнейшая украинская община в Америке, и мы солидарны со всеми пострадавшими – как здесь, так и за рубежом", – сообщил он.
Ситуация в Украине 17 марта
- The New York Times сообщила, что за три недели войны в Украине погибло больше российских солдат, чем потеряла армия США в Ираке и Афганистане за 20 лет.
- ВСУ уничтожили десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Украина вынудит Россию отступить, если получит достаточно оружия, а санкции сохранятся.
- В Киеве ночью 17 марта сбили ракету российских оккупантов, ее остатки упали на жилую многоэтажку в Дарницком районе. В результате дом получил повреждения, начался пожар.
- РФ выпустила ракеты по трем кораблям Панамы в Черном море – один уже затонул.
- Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.