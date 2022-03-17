Ми аплодуємо Зеленському стоячи: Нью-Йорк висловив підтримку українцям

Найбільша громада Нью-Йорка підтримує українців у боротьбі з російським окупантом. Про це у Twitter написав мер американського міста Ерік Адамс.

"Я аплодую президенту Володимиру Зеленському за його незмінну хоробрість у протистоянні невиправданому та неспровокованому нападу на Україну. У Нью-Йорку проживає найбільша українська громада в Америці, і ми солідарні з усіма потерпілими – як тут, так і за кордоном", – повідомив він.