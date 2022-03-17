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Ми аплодуємо Зеленському стоячи: Нью-Йорк висловив підтримку українцям

Наталія Магдик
17 березня, 09:54
Нью-Йорк підтримує зусилля Конгресу США щодо досягнення миру в Україні

Українська діаспора у США підтримує Володимира Зеленського / Фото: Колаж: Сьогодні

Найбільша громада Нью-Йорка підтримує українців у боротьбі з російським окупантом. Про це у Twitter написав мер американського міста Ерік Адамс.

"Я аплодую президенту Володимиру Зеленському за його незмінну хоробрість у протистоянні невиправданому та неспровокованому нападу на Україну. У Нью-Йорку проживає найбільша українська громада в Америці, і ми солідарні з усіма потерпілими – як тут, так і за кордоном", – повідомив він.

Ситуація в Україні 17 березня

  • The New York Times повідомила, що за три тижні війни в Україні загинуло більше російських солдатів, ніж втратила армія США в Іраку та Афганістані за 20 років.
  • ЗСУ знищили десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три гелікоптери та БПЛА.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що Україна змусить Росію поступитись, якщо отримає досить зброї, а санкції збережуться.
  • У Києві вночі 17 березня збили ракету російських окупантів, її рештки впали на житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі. Через це будинок отримав пошкодження, почалася пожежа.
  • РФ випустила ракети по трьох кораблях Панами у Чорному морі один уже затонув.
  • Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували Однак ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.