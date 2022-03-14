Мы не остановимся на Украине! Пропагандист Соловьев истерично пригрозил НАТО из-за новых санкций (видео)

Владимир Соловьев открыто угрожает ЕС. Коллаж "Сегодня"

Российский пропагандист Владимир Соловьев, который ​будет объявлен в международный розыск, пригрозил Европе и НАТО и заявил, что Россия не остановится на войне с Украиной.

Об этом сообщил в эфире российский пропагандист.

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"Если вы считаете, что мы остановимся на Украине – подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина, это всего лишь промежуточный этап в обеспечение стратегической безопасности Российской Федерации", – заявил Соловьев.

Кроме того, пропагандист, против которого также были введены санкции, заявил, что Запад должен засунуть санкции против России "в задницу".

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Пропагандиста заочно арестовали

14 марта Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГБР и избрал меру пресечения – содержание под стражей.

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