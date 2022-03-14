Ми не зупинимося на Україні! Пропагандист Соловйов істерично пригрозив НАТО через нові санкції (відео)

Володимир Соловйов відкрито загрожує ЄС. Колаж "Сьогодні"

Російський пропагандист Володимир Соловйов, який буде оголошений у міжнародний розшук, пригрозив Європі і НАТО та заявив, що Росія не зупиниться на війні з Україною.

Про це повідомив у ефірі російський пропагандист.

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"Якщо ви вважаєте, що ми зупинимося в Україні – подумайте 300 разів. Нагадаю вам, що Україна, це лише проміжний етап у забезпечення стратегічної безпеки Російської Федерації", – заявив Соловйов.

Крім того, пропагандист, проти якого також було введено санкції, заявив, що Захід має засунути санкції проти Росії "в дупу".

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Пропагандиста заочно заарештували

14 березня Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ДБР та обрав запобіжний захід – утримання під вартою.

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